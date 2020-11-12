系微(6231)今日宣布其旗艦UEFI韌體產品-InsydeH2O，搭載於Ericsson新一代LTE與5G新無線電基地台產品「Baseband 6648」量產出貨，為行動通訊網路產業提供技術解決方案。

Ericsson Baseband 6648為Ericsson RAN(無線存取網路)Compute家族系列的新品，並能提供比現有Ericsson基頻設備三倍大的系統容量。藉由採用InsydeH2O UEFI BIOS解決方案，能協助像Ericsson等主流通信公司可透過其提供優化的通信韌體技術支援來實現最新x86系統功能，以便快速地將更強大及高效能的設計推向市場，滿足全球快速增長的大規模5G網路設備密集部署需求。

系微工程部副總經理梁順民指出，系微與InsydeH2O產品長期以來建立的穩固優勢，可幫助通信公司加速其5G基地台產品之部署。Ericsson成功推出的新款5G基頻產品，更進一步證明InsydeH2O解決方案，能夠為全新5G網路設備提供全面平台技術支援及成熟且安全可靠的韌體服務。

(時報資訊)