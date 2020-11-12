台股今天過高後量能不足，加上獲利回吐賣壓，股價回檔修正，終場以13221.78點作收，下跌40.41點，跌幅0.3％，成交金額2094.48億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期出現低檔反彈，使得亞幣近期漲勢出現受阻，也直接壓抑台幣表現，在台幣升值趨勢趨緩下，大盤後續資金動能減弱。

在法人進出方面，他認為，近期在法人態度上偏向土洋對作，投信本周無論是在集中或櫃買市場均呈現賣超，政府基金近期在指數上漲之際出現減碼，至於在外資在現貨整體維持大買，不過期貨多單減少，顯示本土資金呈現逢高獲利了解，外資的大買有可能是因為國際股市大漲，後續是否續漲為觀察關鍵，若美股漲勢受阻，外資買盤也會出現收斂，若本土資金未再回補，法人動態上也是值得堪慮。

從量價來看，K線雖然收黑但量能順勢萎縮，量價結構仍為多方走勢，此波大盤從11月上漲過程中，5日線都未被跌破，因此，短期5日線可作為多空觀察重心，未跌破前大盤走勢仍維持看多。

櫃買指數收在165.91點，下跌0.96點，跌幅0.57％，成交金額671.74億元。櫃買指數本周5日線已經二度被跌破，今天甚至放量，從櫃買的走勢可以發現，短線中小型股已經出現獲利調節賣壓，因此，即便目前指數仍偏多，但在個股變化上已經出現變化。

(時報資訊)