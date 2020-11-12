公車司機許英豪今年年初因吸食毒品遭法院判刑，今年9月21日駕駛三重客運公車，因毒癮發作，竟坐在駕駛座上昏睡，公車衝上人行道，造成1死1傷，20輛機車毀損，經警方採集尿液送驗，呈現陽性反應，檢察官依服用毒品不能安全駕駛罪及過失致死罪提起公訴。

許男9月21日中午上班，從內湖區舊宗路1段三重客運的發車處出發沿途載客，直到晚間8點7分，因毒癮發作，在駕駛座上昏睡，整輛公車衝上內湖路一段的人行道，撞擊坐在機車座椅休息的5許姓男子，並波及騎電動機車的員警及20輛的機車有如保齡球被撞得四散。

54歲的許男事發後1個多小時，經醫院救治仍宣告死亡，正巧他在電視台擔任記者的兒子在附近用餐，立刻拍攝意外救助過程，將畫面傳給同事製成新聞，闕不知死者就是自己父親，直到接到警察的電話才知道，情緒幾近崩潰。

檢察官調查，許男曾因施用毒品，遭判刑有期徒刑、拘役，直到今年1月15日易科罰金執行完畢，他自稱在案發前3天有施用安毒，導致開公車時，因毒癮發作，昏昏欲睡的情況下發生意外，經警方採集尿液化驗後，呈現陽性反應，已觸犯「毒駕」過失致人於死，依法提起公訴，檢察官依累犯的規定，建請法院加重其刑。

(中時 )