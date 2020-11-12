日前，雲林斗六有對賣碗粿的林姓父女，本要在臉書公告「買10碗粿就送1條蘿蔔糕」，卻誤打成「買碗粿就送蘿蔔糕」的訊息，一時間造成網友瘋搶。不過，林父認為要信守承諾，因此一個月來送出逾300條蘿蔔糕，損失近3萬多元。事件曝光後，大甲鎮瀾宮董事長顏清標相當感動，親自訂購160碗，更有不少熱心民眾表示「買不到碗粿，捐款可以嗎？」讓林爸今日緊急於發文籲「勿捐款。」

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這對賣碗粿的父女因誠信的故事，引發網友的關注，許多民眾得知消息後，紛紛前往購買碗粿來表達對他們的支持；顏清標得知消息後，也在上周六（7日）親自打電話訂下160碗，顏清標表示看到新聞的當下相當感動，立即與「陳媽媽碗粿」的老闆聯繫，他事後更在臉書發文指出「林爸爸因一句PO錯文仍堅持告訴女兒，既然說出口，一定要誠信，活動一定要落實，不能因為筆誤而失去誠信。」事後，林父更受到顏清標的邀請，將於本周六（14日）下午14時，於台中沙鹿服務處前擺攤。

顏清標託助理買碗粿，還豎起大拇指讚好吃。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

事實上，在事件曝光後，有不少熱心民眾買不到碗粿，反問林爸「捐款可以嗎？」由於，愈來愈多電話都表示願意捐款，讓他今（12）日急忙在臉書發文寫下「在此感謝大家的捧場，我們很感恩，但是，請勿捐款！請勿捐款！請勿捐款！」一連強調了3次後說道「我希望可以證明給孩子看，靠自己一雙手是可以站起來的，而不是靠伸手活下去，感恩大家。」

林爸於臉書粉專發文呼籲網友「千萬不要捐款」，他希望給女兒正向的觀念，讓網友大讚。（圖／翻攝自陳媽媽碗粿）

林爸表示在新聞曝光後，外界有不少熱心民眾向他買碗粿，並以善心方式幫助他，令他相當感動。（圖／翻攝自陳媽媽碗粿）

許多網友見貼文後，都大讚陳爸的教育方式，並認為「身教就是最好的示範，相信你要教給孩子的不是金錢的多少，而是一個人的價值」、「爸爸的教育方式，真的很棒！孩子有這樣的爸爸真幸福」、「身教言教最棒的示範」、「棒 讓小孩了解手心向上及手心向下的概念！」

(中時新聞網)