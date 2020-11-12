年底到了，浪漫的平安夜、聖誕節、跨年即將到來，單身的人被街景的感染之下不禁也想了解一下自己的感情運勢，希望能夠早點找到好對象。只是其實有些星座的人，晚婚會比較幸福。現在就跟著老師一起來看看誰上榜了，記得提醒閨蜜、好友也看看！

【晚婚更幸福星座男】

​▍第三名 射手男

射手男是典型的陽光大男孩，只是年輕氣盛的他，少了那麼點責任心。面對身旁圍繞的紅粉知己，也許搞搞曖昧，今天跟這個約會，明天跟那個吃燭光晚餐也是常有的事。因此射手男適合晚婚，唯有經過磨練後，才能體會真愛的意義，也比較願意和伴侶穩定的共組家庭。而成熟的射手男，會發現與伴侶有共同的興趣才是最重要的，他會懂得享受心靈契合的美好，不再只是個只看外表的年輕小伙子了，這樣的感情也能更長久。

​​▍第二名 雙魚男

雙魚男年輕時，很容易因為迷戀一個女人而久久不肯放棄，即便已經與對方分手多年，也會痴心等待。晚婚，才能讓雙魚男看清自己，知道自己究竟想要什麼，也不會錯愛。另外，晚婚的雙魚男在經濟上，更容易給人安全感。年輕氣盛，總是太過感性，不懂將責任一肩扛起。唯有成熟後的他，會因為步入婚姻帶來的責任感，讓他變得越來越可靠。

▍​​​第一名 天秤男

天秤男的桃花運是出了名的好，身旁總不乏異性圍繞。而年輕時，天秤男也比較注重對方的顏值，喜歡對方身材姣好，把外表當作第一考量。然而成熟後的天秤男，才會懂得欣賞有內涵的女人，那種氣質出眾、談吐不凡、言之有物，能夠和天秤男唇槍舌戰而不居於下風的女人，才是他真正想要的終身伴侶。只可惜，年輕時的他還看不清這點，唯有晚婚，才知道自己想要的是什麼。因此晚婚的天秤男，婚姻往往幸福、長久。

【晚婚更幸福星座女】

​▍第三名 雙子女

年紀較輕的雙子女會因為「玩心」而錯過真愛，由於她本身就不想太早結婚，覺得若沒有先好好享受一下浪漫激烈的愛情，就這麼結婚了，感覺有點浪費自己的青春年華。再加上連自己想要的伴侶類型都還說不清，又怎能準確挑對對象。因此雙子女往往要再成熟點、年紀稍大一點，經歷過幾段轟轟烈烈的愛情後，才可能步入婚姻。而成熟的雙子女，婚後也會是上得廳堂丶入得廚房的優質人妻，自然會擁有幸福家庭。

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​▍第二名 獅子女

獅子女事業心很強，是個實實在在的女強人，在事業上好好努力奮鬥、一展長才是獅子女的夢想，所以年輕時，她幾乎把所有時間都給了工作，即便遇到合好對象，她也會讓對方等待，不會一下子就答應結婚。獅子女期望彼此的事業都有成果丶經濟基礎穩定後，才會開始思考結婚這件事。而晚婚後的婚姻生活，無憂無慮，家庭小康富裕，也比較不容易為錢吵架。

​▍第一名 水瓶女

水瓶女較難早婚，是因為她喜歡自由自在的感覺，不喜歡被約束。畢竟婚後就要當個賢妻良母，不能自己想做什麼就做什麼、想去哪就去哪，甚至還要早起做飯，減少與閨蜜聚餐丶遊山玩水的時間。水瓶女打從心底不喜歡這樣，她想要有獨立的空間和時間，也許再多過幾年有趣的生活，直到她遇上一個值得託付終身的男人時，才會甘願定下來。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)