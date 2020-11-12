高中能力競賽成果揭曉，二信高中11人獲獎 4人晉級決賽。（二信高中提供／吳康瑋基隆傳真）

109學年度普通組高級中等學校數理及資訊學科能力競賽，新北區複賽成績揭曉，基隆市二信高中表現搶眼，總計囊括地球科學、資訊、化學、物理、生物及數學六類科11人獲獎，其中，生物科張崴傑同學勇奪第一名，去年他在資訊科第一名今年換學科出賽仍奪第一名，表現突出令各學校刮目相看。

二信高中指出，全國數理及資訊學科能力競賽是教育部為加強輔導高中學校推動數學、自然學科及資訊教育，以提高學生對基礎科學及資訊研究之興趣，並藉以鼓勵學生與校際間相互觀摩，提升科學教育品質，由各校初賽選出各科優秀學生一至二名參加分區複賽，參賽學生來自各校菁英，競爭相當激烈。

二信高中表示，今年參賽的六科全部獲獎，每科最多只能甄選二位代表參加，該校生物除了張崴傑第一名，還有蔡宗霖也拿到第三名表現最優，另外資訊科胡智涵第五名，張邵惟佳作，物理科陳柏安第五名、金鈴佳作，化學科高健傑第八名、吳承安佳作，地球科學科郭耘安及林劭丞獲佳作，以上五科均為二人獲獎，數學科也有古嘉雋獲佳作，總計十二人參賽抱回十一件獎項，表現可圈可點，令人驚艷。

二信高中指出，這次獲得生物科第一名的張崴傑同學，去年以高一身份即贏得資訊科第一名，今年再度挑戰生物科，連續抱回二座冠軍獎，他認為除了自己的努力外，學校的資源及支援很重要，這次比賽要感謝學校能支援他需要的師資諮詢及實驗設備資源，甚至還引介大學端的專家，讓自己能充分的準備及練習，才有機會再度奪冠，為自己連續拿到資訊科與生物科兩座冠軍獎牌。

二信高中說，今年新北區複賽除了數學取８名外，其他各科均取７名參加12月份的全國決賽，該校總計有張崴傑、蔡宗霖、陳柏安及胡智涵可晉級全國決賽，四位同學都表示會積極準備，學校也會給最大支援及資源，協助他們在全國決賽中有好的成績表現。

(中時 )