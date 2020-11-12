大陸男星岳雲鵬，在演藝圈走紅多年，累積一票死忠粉絲，不過近來卻被一名女子控訴8年前遭岳雲鵬騙婚，兩人還生了一個女兒，為了怕被認為是亂爆料，還PO出7歲女兒的照片要求驗DNA。

根據《鏡週刊》報導，岳雲鵬被一名女子爆料，兩人8年前因緣際會下認識，未料岳雲鵬先是隱瞞已婚身分向她求婚，在懷孕2個月後，就拋下她後前往北京，就此斷了聯繫，女子後來便生下女兒獨立扶養，直到女兒7歲後無力扶養，才決定為女兒找尋生父，便將兩人相識過程鉅細靡遺在網路上公開，還秀出女兒的照片，強調她和岳雲鵬有「父女臉」，甚至在影片中要求驗DNA，引發網友熱議。

岳雲鵬被女網友要求驗DNA。（圖／微博）

對此岳雲鵬所屬的「德雲社」發表律師聲明，直指該名女子根本捏造事實、無中生有，並否認岳雲鵬有私生女存在一事，更要求她刪除相關內容，怒批這是低級抹黑的手段。

此外公司也透露岳雲鵬與妻子鄭敏互動並無異狀，雖然爆出私生女事件，但對於兩人婚姻並無造成影響，而許多網友也留言力挺岳雲鵬，認為應該是捏造成分居多。

(中時新聞網)