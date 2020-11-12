美國選舉落幕，對於美中關係未來走向上，美國共和黨戰略家佐立克（Robert Zoellick）指出，外界認為美中合作失敗是錯誤看法，因為中美在許多面向上都有取得進展，外交是持續進行的動態模式，不會在一個過程中就結束。

港媒《中評網》報導，佐立克認為，川普對大陸採取的方法是把重點放在雙邊貿易赤字上，迫使美中關係變成零和對抗，導致雙輸模式。結果外界對此認知美中合作失敗，這種看法是完全錯誤的，因為中美外交是持續進行，不會在一個過程中就結束。

佐立克更表示，如以前大陸沒有智慧財產權的概念，但現已建立智慧財產權法庭，外國人甚至贏得85%到90%的官司。因此中美問題還是應藉由談判來解決問題，若美國一昧設置牆壁和障礙，將會導致錯誤結果。要知「美國傳統的力量正是開放的思想、資本和貿易，並吸引世界各地的人才來美國。」

對於未來的美國走向，佐立克指出，美國須先改善自身內政問題，再慢慢擴及盟友。而和大陸外交，佐立克直言，美軍要和大陸一樣，將軍隊部署在「反介入和區域封鎖」戰略上來反制。

(中時新聞網)