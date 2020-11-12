通霄警分局偵查佐湯紹威活用無人機操作技能於警察工作。（湯紹威提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄警分局偵查佐湯紹威活用無人機操作技能於警察工作。（湯紹威提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣警局通霄分局偵查佐湯紹威，擁有攝影及操作無人機的專長，隨著無人機用途範圍越來越廣，今年10月他歷經層層考驗，成功考取無人機專業高級G3操作證照，成為苗栗縣第1名擁有此證照的警察，他表示，未來可善用無人機執法，協助偵蒐及車流即時監控。

來自高雄，現年33歲的湯紹威，原從事工業設計製圖工作，經濟不景氣他轉換跑道當警察，畢業於2015年特考，分發到通霄分局西湖分駐所，積極上進的他接著報考偵查佐，目前在通霄分局偵查隊服務，平時喜愛攝影與操作無人機，為了配合政府法規，他先自行投考第一階段學科，後經警政署培訓，今年10月順利通過第二階段術科，成功獲得無人機專業高級G3操作證。

湯紹威是苗栗縣警局首位成功考取該證照的警察，除了可合法操作警政署配發3.8公斤的無人機，也解除飛行限制條件，可以在人群上方飛行無人機，為警察工作增添助益，同時將自己的興趣活用於工作發揚光大。他表示，術科考照一定要多練習，訓練控制機器的反應及速度，上考場才能臨危不亂克服自然風速。

湯紹威熱愛用無人機記錄生活，他表示，無人機空拍不僅是拍攝美麗風景，也能利用高空角度勘查地形、災難救助、車流監控等各種警察偵蒐任務，例如白沙屯媽祖進香活動人潮眾多，無人機升空可即時監控車流，也能利用制高點監控優勢，發掘不法份子的藏匿蹤跡，輔助各類刑案偵辦，降低人員傷亡。

(中時 )