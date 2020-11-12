新北市私立光仁中學2012年以財務短絀、少子化、整建校舍為由，修訂「考核獎金發放辦法」，上百位教職員連2年拿不到獎金，雙方鬧上法院，從6年前開了38次團體協約會議仍未達共識，直到本月4日雙方在新北地院調解成功，校方同意補齊短發獎金，並針對考核獎金發放方式簽訂團體協約，成為勞動事件法施行後，首宗學校與工會間簽訂團體協約的案例。

光仁中學董事會2012年10月間變更獎金發放辦法後，校方未在原辦法時間內發放獎金，數百位教職員透過全國高級中等學校教育產業工會（全中教）與校方團體協商38次，也曾向新北市勞動局提出勞資爭議調解，但皆未達成共識，因此向新北地院提出民事訴訟，其中2013年考核獎金部分，終審校方敗訴，已全數支付，而2014年考核獎金仍待高等法院審理。

教職員今年5月間聲請勞動調解，請求補發考核獎金，新北地院選任「全國教師工會總聯合會」前任理事長張旭政、工商協進會委員吳慧美組成調解委員會，半年內4次調解，終於在本月4日調解成立，校方同意今年底前一次發放2014至2018年短發的2600多萬元考核獎金，並與全中教針對考核獎金發放方式簽訂團體協約，結束6年的勞資糾紛。

新北地院表示，這起案例是今年勞動事件法上路後，全國首宗經勞動法庭調解成立，學校與工會間簽訂團體協約，除了讓勞資關係恢復和諧外，也能落實勞動事件法的專業。

(中時 )