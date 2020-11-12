大陸雙11才半小時即創造1.6兆台幣營業額，豐厚的消費實力也讓出席晚會的藝人精心打扮，而張天愛受邀出席雙11晚會誠意十足，以低胸大U禮服出席盛會，但有眼尖的網友發現她和韓星徐睿知撞衫，免不了又被比較了。

張天愛(原名張嬌)以古裝網劇《太子妃升職記》走紅，在劇中張天愛飾演太子妃張芃芃，有著佼好的面容及身材，之後加入了電影《妖貓傳》、《愛情進化論》等電影出演；她的高人氣也受邀出席雙11晚會，現在星光熠熠明星爭奇鬥艷，而張天愛則是身穿ALEX PERRY黑色大U禮服露出雪肌酥胸，裙擺開高叉設計辣秀長腿，但有眼尖的網卻發現張天愛穿的禮服撞衫了，韓星徐睿知在出席釜日電影節紅毯時也是穿同一件禮服，還讓她不小心走光露出胸貼。

(左)張天愛撞衫(右)徐睿知。(圖/(左)明星愛街拍、(右)mydaily)

張天愛與徐睿知撞衫讓網友拿出分析的精神比較一下，兩位都没有選擇項鍊作配飾保留低調的造型，讓肩頸的線條更美；也因為撞杉在對比後張天愛與徐睿知氣質也挺相似，黑天鵝造型呈出又瘦又有胸。

(左)張天愛撞衫(右)徐睿知。(圖/(左)明星愛街拍、(右)mydaily)

徐睿知這套禮服最能引起共鳴，由於她在出席釜日電影節時更呈現低胸爆乳，不時的用手遮胸，可惜還是不小心露出胸貼呈見碗公曲線，也讓網友認為是勝出關鍵。

(中時新聞網)