台北大巨蛋雖已復工，但停工期間，「蛋內」部分空間涉及公共安全因此需退縮，遠雄卻認為造成財務收益損失，向市府求償2.19億元。台北市長柯文哲12日直言，「遠雄講他的，我也沒同意，有問題就進來協調，不是你在外面喊一喊，我就聽你的！」

北市議員應曉薇質詢，大巨蛋縮小，因都審拖2年，除要展延工期外，遠雄也向市府索賠2.19億元，大巨蛋一路走來，別說遠雄有多少委屈，市府也受盡委屈，所以柯一定要為大巨蛋的權益捍衛到底。

柯說，遠雄講的，他也沒同意，會友協調、仲裁、訴訟，遠雄若有問題就進來協調，不是在外面喊一喊，他就要聽。應說「支持！」

都發局長黃景茂表示，當時都審電腦防災審查時，因影城棟、商城棟有些壅塞點，都審委員要求退縮，並要遠雄考慮，遠雄當場就同意退縮，後來有來文說共退縮503平方公尺，而這退縮是基於公共安全問題，與賠償金是兩回事。

(中時 )