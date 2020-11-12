台北大巨蛋雖已復工，但停工期間，「蛋內」部分空間涉及公共安全因此需退縮，遠雄卻認為造成財務收益損失，向市府求償2.19億元。台北市長柯文哲12日直言，「遠雄講他的，我也沒同意，有問題就進來協調，不是你在外面喊一喊，我就聽你的！」
北市議員應曉薇質詢，大巨蛋縮小，因都審拖2年，除要展延工期外，遠雄也向市府索賠2.19億元，大巨蛋一路走來，別說遠雄有多少委屈，市府也受盡委屈，所以柯一定要為大巨蛋的權益捍衛到底。
柯說，遠雄講的，他也沒同意，會友協調、仲裁、訴訟，遠雄若有問題就進來協調，不是在外面喊一喊，他就要聽。應說「支持！」
都發局長黃景茂表示，當時都審電腦防災審查時，因影城棟、商城棟有些壅塞點，都審委員要求退縮，並要遠雄考慮，遠雄當場就同意退縮，後來有來文說共退縮503平方公尺，而這退縮是基於公共安全問題，與賠償金是兩回事。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。