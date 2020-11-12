民眾陳情使用台北捷運置物櫃，不慎把密碼條弄丟，也沒有記下來，結果就被廠商要求付200元工本費才能取物，議員應曉薇發現，北捷公司與業者契約根本沒有收取工本費內容，痛批收費實在不合理，要求把工本費退給民眾。北捷對此回應，將和廠商檢討。

北捷和廠商合作在各捷運站設置1420個置物櫃，前陣子台北舉辦同志大遊行，不少外地遊客把私人物品寄在捷運站置物櫃，沒想到有民眾不小心把密碼條搞丟了，又沒有記下密碼，因此被廠商以工本費名義收取200元，才能把物品拿出來。

應曉薇今在市政總質詢進一步調閱北捷與廠商租賃契約，發現契約「只給左邊、右邊沒給」，根本沒有記載收取200元工本費內容，僅有「告示或標籤須與置物櫃使用方法、使用時間、收費方式、費率、久置物處理等事項有關，且須中英文對照說明」，結果在告示上卻有「請妥善保管密碼，若遺失需申請補發，工本費200元。」

此外，應曉薇還指出，當天不少人把密碼弄丟，廠商收了工本費就幫民眾開啟置物櫃，沒有驗證身分，且繳了200元廠商也未給收據或發票。

應曉薇質疑，契約怎麼做就怎麼做，哪有什麼工本費存在，要求北捷取消置物櫃廠商向民眾索取工本費規定，站務人員應協助民眾開啟置物櫃，並退回工本費給使用民眾。

對此，北捷總經理沈志藏回應，將和廠商檢討、溝通，市長柯文哲也同意。

(中時 )