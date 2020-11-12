中華電信今(12)日宣布自即日起，陸續於全台400間指定服務據點及中華電信網路門市，正式開賣備受果粉期待的全新第四代iPad Air及第八代iPad。全新iPad Air及iPad之(Wi-Fi)與(Wi-Fi + Cellular)版。搭配中華電信精采5G購機方案，月繳1,399元(36個月)，iPad Air (Wi-Fi) 64GB只要4,990元，加上行動VIP最高再折5,000元，即能以0元將全新iPad Air帶回家。月繳1,199元(36個月)，iPad (Wi-Fi) 32GB也能以0元價格輕鬆入手。

全新iPad Air可選擇64 GB、256GB，搭載最新、最快的A14仿生晶片，並採用全螢幕設計，配備10.9吋Liquid Retina 顯示器，以及快速、簡單且安全的 Touch ID感測器，提供銀、太空灰、玫瑰金、綠及天藍等多彩絢麗外觀，效能更強。而全新iPad搭載A12 仿生晶片及10.2吋Retina 顯示器，備有銀色、太空灰色及金色，超值實惠的價格，絕對是果粉入手iPad首選。中華電信提供全新iPad多元的購機資費選擇，讓果迷即刻體驗全新iPad Air及iPad的魅力。

中華電信公布的全新iPad Air及iPad的5G綁約方案 。（中華電信提供）

中華電信亦提供搭配青春無敵學生方案，月繳688元(30個月)，全新iPad Air (Wi-Fi) 64GB專案價13,980元；iPad (Wi-Fi) 32GB更只要6,290元。另提供Hami書城月讀包前3個月免月租、及合約期間再享KKBOX免月租30個月，多元優惠一次滿足學生需求。

(科技)