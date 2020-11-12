歐盟在周三同意購買超過3億劑輝瑞BioNTech新冠疫苗。BioNTech表示，首批交付預計在今年底開始。

歐盟拒絕提供實際推出的細節，堅持事先必須經過若干步驟。

開發商輝瑞和BioNTech周一指出，開發的疫苗能保護9成的受試者，該公司測試了4萬3500名民眾，並無出現安全顧慮。

兩家公司預定11月底申請通過緊急的使用，少數的民眾將可在今年獲得該疫苗。

歐盟健康委員會專員Kyriakides形容該疫苗交易對歐洲相當重要，但補充，只要該疫苗被證實為安全的，就會進行分發。

該專員拒絕透露疫苗將在何時分配給各成員國，表示將先獲得歐州醫藥署的批准，在確定時間表之前，有數個步驟必須進行；並警告表示，不會是一顆子彈就讓病毒一夜之間消失。

同樣在周三，歐洲健康單位表示，對27個成員國的首批疫苗將在明年初進行，樂觀的話在明年第一季，「但是我不能再更明確了」，歐洲疾病預防管制中心主任Ammon進一步補充表示，歐洲目前感染趨勢非常非常地令人擔憂，所有指標都顯示走在糟糕的方向。

(時報資訊)