儘管周三那斯達克市場強勁反彈，以及美國生技公司莫德納（Moderna）公布樂觀的新冠肺炎疫苖開發進度，但周四凌晨美股指數期貨仍然走跌。

雖然新冠狀病毒疫苖與藥物的好消息頻傳，但部分分析師提出警告表示，疫苖的推出還需要時間，投資人仍應保持謹慎。此外，越來越多地方重啟或擴大防疫封鎖措施，也令市場感到擔憂。由於感染率持續升高，以及住院數激增，紐約州州長古莫周三宣布實施新一輪限制措施，其中包括州內的酒吧、餐廳與健身房必須在晚間10點前打烊。

目前道瓊指數期貨下跌163點或0.56%，為29,148點。標普500指數期貨跌0.52%，報3,549.5點。那斯達克100指數期貨跌0.27%，報11,854.25點。

莫德納周三宣布已經取得足夠數據，就開發中的新冠肺炎候選疫苖後期試驗進行首次的期中分析（interim analysis）。該公司預計將於本月晚些時候公布後期試驗的早期數據，並於12月初向美國申請緊急使用授權。

美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）周三表示，莫德納可能在「幾天」到「略逾一周」間取得研究數據，因為莫德納與輝瑞的實驗性疫苗技術「幾乎相同」，可望也能擁有高度的防護力。

稍早前美股現貨市場的資金輪動行情轉向，對經濟情勢較不敏感的科技股再受投資人青睞，那斯達克現貨市場終場大漲2%。標普500科技股指數勁揚2.4%，漲幅領先，並為大盤收高帶來提振。終場標普500指數收漲0.77%。由疫苖題材帶動的價值股漲多回落，道瓊指數在兩天急漲近1,100點後，周三終場微跌0.08%作收。

(時報資訊)