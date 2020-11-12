2013年溫布頓錦標賽女單亞軍、德國職業網球女將莉絲基（Sabine Lisicki）近幾年飽受傷勢之苦，好不容易重返賽場，今天卻宣告膝蓋前十字韌帶撕裂，必須再度休養。

莉絲基本周拚戰於奧地利林茨進行的網球賽，周一雙打比賽中受傷，今天表示是膝蓋前十字韌帶撕裂，她透過Instagram補充：「我已經動手術了，由很優秀的醫生幫我治療。復健或許是一條漫長又艱辛的路，但我很幸運，身邊擁有最棒的醫療團隊幫助我。」

林茨賽事莉絲基在單打會外賽第二輪落敗，未能晉級會內賽，雖然她近年為傷勢所苦，不過今年8月在布拉格公開賽曾拿下3連勝，是個人繼2018年後最佳表現，今年7月也參加過在美國舉辦的世界團隊網球賽。

莉絲基來台參加過海碩女網賽，曾於2012前進到世界第12名，那是她生涯世界排名最佳名次，2013溫布頓錦標賽也是她的代表作，一路闖進到女單決賽才飲恨法國芭托莉（Marion Bartoli），過去兩年因為參賽場次少，目前掉到世界第690名。

(中時 )