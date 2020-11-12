6名汽修科女學生花費1個月培養默契、練習體力，終於完成枕木操演出。（林宏聰攝）

女力不容小覷！中山工商12日校慶，學生設計枕木操表演，儘管汽車修護科女學生稀少，但巾幗不讓鬚眉，6位女生經過1個月訓練，合力扛起80公斤枕木，拋接、開合跳樣樣來，默契比男生更好，頓時成為全場「嬌」點。

中山工商向陸軍官校商借25根枕木，每根長4.3公尺、重80公斤，校方安排校慶典禮由汽修科學生演出枕木操，其中100位男生每4人1組，另外今年首度有女生參加，6名女生合扛1根枕木，事前1個月每天練2、3小時，培養團隊默契。

「和男生一樣完成挑戰，覺得很驕傲！」汽修科一甲曾亮瑜笑說，本來以為運動會瘦，沒想到練枕木操太辛苦，回家累癱之外還胃口大增，結果愈練愈胖，現在都不敢量體重，不過因此和不同班的學姊、同學成為戰友，增進感情是意外收穫。

體重僅42公斤的一年級女學生黃婉玲表示，枕木很重，剛開始女生隊員彼此不熟悉，光用蠻力根本抬不起來，尤其是抬著開合跳最困難，常撞得肩膀都是瘀青，只能靠勤練培養默契，想盡辦法克服。

教官陳勇宏帶隊訓練時，剛開始學生抬著枕木玩鬧，不慎撞斷他2顆門牙，不僅講話「漏風」，未來植牙恐怕得花30萬，但他很珍惜教練枕木操的經驗，還說原本擔心女生體力較差，結果她們比男生善於溝通協調，默契進步更快。

12日校慶上，成軍僅3年的空手道隊與枕木操共同演出，今年隊員在高雄市中等運動會狂掃9面金牌，校慶典禮上表演松濤館流派的型「燕飛」，輕巧有力的動作呼應百人枕木操陽剛力道，博得滿堂彩。

(中時 )