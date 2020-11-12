復健科指出，心臟衰竭患者透過整套「整合性心臟復健計畫」出院後30天的再住院率從原13．6％降至4．1％，住院天數明顯縮短。（張妍溱攝）

台中榮總「心肺復健治療室」12日開幕啟用，包括，「心肺復健治療室」及「心臟加護病房–復健物理治療室」，提升軟硬體設備，復健科指出，心臟衰竭患者透過整套「整合性心臟復健計畫」出院後30天的再住院率從原13．6％降至4．1％，住院天數明顯縮短。

台中榮總復健科主任程遠揚表示，有心臟衰竭患者今年經「整合性心臟復健計畫」，生活品質大幅提升，逐漸恢復以往肌耐力；心臟功能由26％進步到40％，6分鐘步行測試由25公尺到238公尺，迄今未重返住院，或不良運動反應發生。

復健科技術主任陳彥文說，2017年的「新強化心臟復健計畫」，將軟硬體提升從原本心臟物理治療專區，今年擴建2處的心肺治療室，包其中1間在心臟加護病房內設置早期心臟復健治療室等，提供心肺疾病患者需求。

「心臟復健客製化！」，陳彥文表示，患者從住院、經跨團隊整合照護到門診復健，最後居家復健有健康管理APP做遠距監測，每日患者健康狀況相關數據自動回傳醫院，有24小時監測中心及醫師判讀，是否回診就醫檢查，提供客製化、結構化的心臟復健歷程。

陳彥文指出，患者出院後透過居家使用的APP照護，讓醫療團隊可以24小時的去監測，包括，心肺疾病患者的運動表現，還有居家監測等狀況，另App內建智能體系，有「紅綠燈警示」，醫療團隊可立即得知患者的反應通知。

中榮表示，心臟復健需要完整的團隊合作，包括，醫師、藥師提供諮詢、護理師照顧、營養師飲食衛教、個管師協調以及物理治療師運動指導。其中物理治療師運動指導透過給予心臟患者正確的運動觀念、訂定運動處方、監測運動反應來提升心肺功能、減少復健期中心血管不良情況發生。

(中時 )