新北市環保局於昨獲報新北市樹林區三興路福慧橋下塔寮坑溪水色異常，循線發現汙染源來自桃園，透過新北、桃園環保共同打擊聯絡北桃合作交流平台，兩市聯合在今午間查獲龜山區龍校街混凝土廠排放泥水，依水汙染防治法告發，最高可處300萬元以下罰鍰。

新北市環保局指出，獲報後稽查員隨即趕往福慧橋下勘查，發現溪流水色混濁，且採水檢測pH為9.30，已逾水質標準，研判可能是土石業所排廢水，沿塔寮坑溪上游查察來源，發現是來自塔寮坑溪上游的桃園龜山區工廠。

兩市稽查員合作，沿著水路抵達龜山區龍校街混凝土廠，現場檢測pH逾11，混凝土廠人員表示因昨日下雨導致雨水溝溢流至廠外溝渠，造成汙染。

環保局表示，近年透過新北市與桃園市成立北桃合作交流平台合作機制，兩市環保稽查合作關係更加緊密，同時也提供民眾更多元的檢舉管道，稽查員也才能第一時間前往汙染地點處理及即時查獲元兇。

(中時 )