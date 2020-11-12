大聯盟季後賽結束，球員動向成為最新焦點，根據大聯盟官網報導，6名收到合格報價的球員中，目前有2名先發投手接受，分別為巨人隊高斯曼(Kevin Gausman)、大都會史卓曼(Marcus Stroman)，不過其他明星球員選擇投入自由市場爭取更大合約，包含剛拿下賽揚獎的紅人強投包爾（Trevor Bauer）。

高斯曼接受巨人開出1年1890萬美元的合約，他今年12場出賽自責分率為3.62，三振率是相當不錯的32.2%，決定續留巨人；史卓曼同樣接受1年1890萬美元合約，不過他在今年的縮短賽季中沒有任何出賽，他在開幕前左小腿肌肉拉傷，後來又因為擔心新冠肺炎疫情而選擇退出比賽，因此對他來說接受球隊合格報價是較安全的選擇。

除了紅人強投包爾外，太空人隊「春天哥」史普林格(George Springer)、洋基打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)、費城人捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)等人都沒有接受。

包爾拒絕球隊的合格報價，尤其他今天剛拿下賽揚獎，將成為今年自由市場最大咖的投手，有更多籌碼爭取一張大合約；拿下美聯打擊王的拉梅修今年與洋基的複數年合約到期，他去年在MVP票選中拿第4，今年也是MVP人選之一，他本季打擊率3成64為全大聯盟最高，另外還有10轟、27分打點。

史普林格與費城人捕手瑞爾穆托都是自由市場熱門選手，史普林格在太空人待了7個球季，攻守兩端都有好表現，不過在太空人爆發偷暗號醜聞後，他今年選擇要離開；瑞爾穆托則是自由市場少見的頂尖捕手，不只具有長打能力，阻殺、防守等也具有水準。

合格報價自2012年開始實施，球團會給將成為自由球員的球星一份報價，年薪為大聯盟前125名高薪球員的平均薪水，今年平均薪資為1890萬美金是歷史新高，球員有10天時間考慮，若接受的話就留在原球隊，不接受者若與其他球隊簽約，那原球隊將能獲得選秀補償，自從實施以來有96名球員獲得合格報價，但僅有10人接受。

(中時 )