社群平台臉書近日發起最新活動「你改變了多少」，邀集網友同時發表自己過去與現在的照片，迄今已有超過85萬人參與。國民黨立委蔣萬安也共襄盛舉，刊出自己33年前的照片做「今昔大對比」，吸引超過14000位網友按讚；網友不僅大讚蔣從小就是個氣質非凡的帥哥，更有不少網友驚呼，蔣小時候就跟兒子蔣得立長得一模一樣。

蔣萬安昨天（11）在臉書發文，打上「你改變了多少」活動主題標籤#howmuchhaveyouchangedchallenge，並上傳自己1987年與2020年的照片。兩張照片蔣都騎在腳踏車上，不過1987年才9歲的蔣是將腳踏車停下、一手撐著下巴儼然是位憂鬱美少年；2020年如今42歲的蔣，則是在立法院區頭戴安全帽、面露洋溢笑容騎著腳踏車行進中。

照片一出，獲得超過14000個讚、近600則留言與超過100次分享。不少網友驚呼，蔣萬安小時候的模樣就跟兒子蔣得立一模一樣，完美詮釋了「孩子不能偷生」這句俗諺。

其他網友則紛紛留言：「一看就知道是出生於有教養的家庭，氣質非凡，萬安委員是很有福報的人」、「善良有正義的人永遠都不會變，兩張都很帥氣」、「看小時候就知道是在一個很注重教育的家庭、所以培養一個善良又帥的蔣委員、委員加油為中華民國的國民加油」、「小時候稚氣，現在英氣穩重，帥氣沒變」、「小時候就帥帥的了」、「真的是立院第一男神耶」。

(中時新聞網)