60歲英國男神休葛蘭（Hugh Grant）早年以《新娘百分百》、《BJ單身日記》系列電影紅遍全球，近日他和妮可基嫚（Nicole Kidman）合作新劇集《還原人生》。上月他接受專訪，透露因為疫情有機會在家人身邊生活數月，最近他受訪，自曝2月時罹患新冠肺炎，嗅覺喪失，幸好目前檢測已經有抗體，也聽從政策正居家隔離。

休葛蘭2年前宣布「收山」，和交往7年、小18歲女友安娜艾柏史汀（Anna Eberstein）結婚，兩人育有3個孩子。上月休葛蘭受訪，表示為了拍《還原人生》離開家裡長達5個月，「我實在想念他們想到一個想哭的程度」，妮可基嫚也打趣說：「他（休葛蘭）真的是很淒慘，那時他就稱讚我把家人帶在身邊是明智的選擇，他也想這麼做。」

休葛蘭當時更說，幸好有Facetime可以讓他克服想念孩子的困擾，並透露今年初新冠肺炎「幫上忙」，讓他有時間待著家人身邊幾個月，享受難得的家庭時光。據《自由時報》報導，休葛蘭近日接受史蒂芬寇伯特（Stephen Colbert）視訊訪問，鬆口今年2月和太太雙雙確診罹患新冠肺炎。

回憶當時情況，休葛蘭說起初就是不斷飆汗，感覺眼球腫了3倍，胸口極悶，「像有個像哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的彪形大漢坐在上面」，後來他發現自己沒了嗅覺，超級驚慌，聞了垃圾桶、陌生人腋下都聞不出味道，回家後他還拿妻子的香水測試還是一樣，但他也因禍得福，跟4歲、2歲女兒一起隔離，笑說一開始只是看著女兒玩芭比，「她們睡著後，我自己還是在玩芭比」。

(中時新聞網)