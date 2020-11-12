吃太鹹恐增加德糖尿病的機率！醫師江坤俊在節目上分享，許多人都知道過度肥胖、吃太多甜食或是有家族遺傳都是罹患糖尿病的高危險群，但根據研究顯示，吃太鹹的食物恐讓人罹患糖尿病的機率增加40%，而判斷是否吃太鹹有3招「身體水腫、頻尿和狂喝水還是口乾舌燥」。

醫師江坤俊在節目《健康2.0》上分享，過度肥胖、攝取過量甜食者，都是罹患糖尿病的高危險群，但許多人卻不知道吃太鹹也可能會導致糖尿病，根據研究顯示，一直吃太鹹的食物，罹患糖尿病的機率比正常人多了40%。

江坤俊解釋，因為「鹽」會刺激飢餓素分泌，吃太鹹的食物自然會讓你產生飢餓感，導致吃得東西比一般人多；而鹽也會抑制胰島素分泌，增加胰島素的抗性，讓你的胰島素便的沒有那麼敏感，久而久之，就會增加罹患糖尿病的機率。

江坤俊表示，其實鹽對身體本來就有很多壞處，第一個鹽會增加腎臟的負擔，因為鹽就是氯化鈉，而鈉離子需要經由腎臟排除，吃太多當然會增加腎臟的負擔；再來就是恐增加「尿路結石」的風險，鈉與鈣通常是一起排，若鈉排出的量很多，鈣也就會很多，因此讓尿中鈣離子的濃度增加，結石機率也就比別人稍高一些。

江困俊也說，攝取過量的鹽，也可能引發心血管疾病，因為鈉本身會吸水，因此血管中的水分恐會太多，血壓就會比較高，久了罹患心血管疾病的機率也會增加；而鈉會刺激胃黏膜，吃過鹹的食物可能還會增加胃癌的機率。

江坤俊指出「有三個方法可以判斷自己是否吃太鹹」，分別是身體水腫、頻尿症狀以及一直喝水都還是有「口乾舌燥」的感覺。此外，許多加工食品常看不出來鈉含量是否過多，一不小心就會攝取過量，因此建議大家盡量清淡飲食，注意隱藏鹽份。

(中時新聞網)