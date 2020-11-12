小豬逛大街 警消協助通報動保處安置 15:242020/11/12 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市中壢區出現1隻小豬逛大街。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 誰家的豬？桃園市中壢區華勛街303巷內出現1隻小豬逛大街，脖子上還有紅色牽繩，民眾見狀擔心會有攻擊行為，便趕緊報警請求協助。警消到場後，由於聯繫不上周邊養豬戶，目前先將豬隻趕到路邊，等候動保處人員到場處理。 (中時 ) #華勛街 #小豬 #逛大街 #牽繩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小豬逛大街 警消協助通報動保處安置 15:242020/11/12 社會 台大陸籍碩士生宿舍尋短 生前桌上留關鍵8字 10:532020/11/12 社會 男公園涼亭內輕生 僅帶證件未留遺書 13:342020/11/12 社會 基隆黑鳶鏈鉤纏爪無法覓食 搶救難度高 14:552020/11/12 寶島 購物引發糾紛 警方澄清非精神疾病傷人 02:522020/11/12 社會 豬顫抖影片 民進黨要求國民黨下架 13:582020/11/12 政治 都更拆除施工不慎 公寓頂樓鴿舍釀火警 11:122020/11/12 社會 短評／沒被毒死先被氣死 04:092020/11/12 時論廣場 台大期中考周3天內2學生輕生 知名教授PO文：無法相信 08:512020/11/12 社會 防檢局稱法辦假影片 林奕華：歡迎函送 11:062020/11/12 政治 社會熱門新聞 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 美魔女導遊網戀AIT特工狂匯4000萬 兒發現崩潰強拉報警 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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