誰家的豬？桃園市中壢區華勛街303巷內出現1隻小豬逛大街，脖子上還有紅色牽繩，民眾見狀擔心會有攻擊行為，便趕緊報警請求協助。警消到場後，由於聯繫不上周邊養豬戶，目前先將豬隻趕到路邊，等候動保處人員到場處理。

(中時 )