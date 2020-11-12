台南市白河區太城宮是內角里民重要信仰之一，1958年重建後未辦過建醮及謝土儀式，廟方為感謝城隍爺及太子爺長年庇祐地方平安，14至18日將舉辦一系列陵典活動，廣邀善眾大德參與。此外，廟方去年整修時意外發現11幅未落款壁畫為潘麗水大師作品，太城宮主委魏鳳珍也歡迎遊客前往觀賞。

百年前白河內角地區人口稀少且災害連年，烏山頭人遷往當地時攜帶城隍爺神尊相隨，因神蹟顯赫，居民發起建廟，1897竣工，因奉祀城隍爺和太子爺，故由二神明中各取一字命名為「太城宮」。

台南市白河區太城宮修繕廟宇時，發現未落款的11幅彩繪是潘麗水大師作品。（劉秀芬攝）

太城宮副主委魏榮俊表示，早年小廟因年久破舊，1958年信徒於現址重建新廟，但建廟迄今未辦過建醮及謝土儀式，因此14日至18日將與鄰近三山宮、福德祠聯合舉辦謝土祈安三朝清醮活動。

而廟方去年斥資800萬元整修漏水時，邀國寶級彩繪師蔡龍進為廟宇整體重新彩繪，城隍爺卻指示廟內舊壁畫彩繪及什家將雕塑依原樣保留，僅修補掉漆處就可。

蔡龍進到廟裡勘查時，意外發現內殿7幅橫幅、4幅大幅等未留名壁畫筆觸相當熟悉，依其人物特色及匠師筆鋒考究，確認是其老師潘麗水大師作品，因此依原樣保留。

總幹事魏文章說，三朝清醮科儀依照古禮舉行，18日下午有平安福宴，廟口有藝陣文化活動表演，並請藝人表演懷舊歌曲，歡迎各界共襄盛舉，同時也邀請遊客到廟內參觀，欣賞潘麗水大師的壁畫作品。

(中時 )