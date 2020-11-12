悠遊付積極推廣適用通路。悠遊卡公司今（12）日宣佈，到萊爾富消費，即日起悠遊卡/付在萊爾富推出多項優惠活動，不論使用悠遊卡或是悠遊付，都能享受到專屬優惠。

即日起至12月15日止，在萊爾富使用悠遊付消費，筆筆回饋10%悠遊付儲值金，每戶回饋上限400元(活動總回饋金額40萬元)，贈完為止；還可同享悠遊付綁定信用卡單筆消費滿200元回饋20元儲值金的活動(共10萬份，每戶回饋最高100元)。

若使用悠遊卡，即日起至12月15日止，則可參加購買大杯熱拿鐵，享第二杯5折(冰熱任選,價位不同以兩杯75折計,本活動不可以其他咖啡優惠併行)的活動，讓你每天來杯咖啡，精神滿點。

此外，悠遊付/悠遊卡同享早餐組合優惠方案，即日起至12月15日止，在萊爾富購買39元、49元、59元的早餐組合，使用悠遊卡或悠遊付結帳，皆可現折5元(限量8萬組)，上班前到萊爾富報到，買份早餐帶給一天滿滿活力。

(科技)