桃園市政府今年8月公告20家連鎖便利商店、咖啡店及速食店共1805處的騎樓及庇廊範圍為禁菸區，經過3個月的宣導，本月5日正式開始實行，實施一周累積查獲吸菸行為人共14人，依法處新台幣2千至1萬元罰鍰。

健康促進科長林幸慧指出，實施一周後共查獲了14位吸菸民眾，目前仍在陳述事實階段，雖仍有不少民眾表示並不知道該場所為禁煙區，但林幸慧說，桃園市衛生局從8月開始實施宣導，10月時各區的垃圾車也都有廣播、掛布條，因此衛生局並不會因民眾「不知者無罪」而不開罰。

依據衛福部國民健康署統計，2018年國人吸菸行為調查，桃園市民眾於室外公共場所二手菸暴露率為44.3％，為了持續營造桃園市無菸環境的迫切性。桃市於2015年起陸續公告公園、學校周邊環境、公車候車亭等納入禁菸區，今年則擴大公告連鎖便利商店、咖啡店及速食店騎樓庇廊為全面禁菸場所，目前全市共有2809處戶外禁菸場所，期使民眾免於二手菸危害，營造無菸清新環境。

再次呼籲民眾，除了統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，星巴克、85度C、路易莎、伯朗、 丹堤、怡客、cama cafe、多那之等8家連鎖咖啡店，及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、達美樂、拿波里、SUBWAY等7家連鎖速食店也共同推動騎樓及庇廊全面禁菸。

(中時 )