苗栗外海火燒船 5人跳海逃生幸運獲救（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

屏東東港籍「全鎰發28號」12日上午於苗栗外海發生火燒船，本國籍船長及4名印尼船員跳船逃生。海巡署、空勤總隊及台中市消防局獲報，立即動員陸海空搶救，黑鷹直升機順利吊掛5名傷者，並送抵清泉崗機場，送醫救治後無生命危險，船隻最後陷入火海，燒毀沈沒。

今日上午9時40分海巡署第四巡防區接獲屏東東港籍「全鎰發28號」船長撥打118通報，該船位於苗栗外埔外海5.5浬處遭大浪衝擊，造成船身破損，船尾起火，5人緊急跳海逃生。海巡艇PP-10031立即從台中港出勤搶救，同步通報空中勤務總隊支援。

空勤總隊、海巡署及台中市消防局發動陸海空救援，順利救援落海5人並送醫救治。（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

空勤總隊、海巡署及台中市消防局發動陸海空救援，順利救援落海5人並送醫救治。（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機上午10時16分自清泉崗駐地起飛，不久抵達船難海域，黑煙直竄天際，船隻早已陷入火海，最後燒毀沉沒。空勤隊員發現5名落海待救漁民，隨即以吊掛搭配吊環方式實施救援，將落海漁民依序吊掛上機，在11時23分將5名傷者送抵清泉崗機場。

台中市消防局出動清泉、大雅、沙鹿分隊3輛救護車，將5名傷者送梧棲童綜合醫院救治，其中本國籍許姓船長血壓偏高、自述脖子痛，其餘4名印尼籍船員均意識清楚，但有發抖無力情形，送醫救治後均無生命危險。

(中時 )