30歲陳姓男子今（12日）中午12時許，無照騎車行經新北市板橋區文化、新府路口，警員攔查時陳嫌竟加速逃逸，連闖7個紅燈，最後遭優勢警力壓制逮捕，警方在車上查獲1枚信號彈，另外依法開出12張罰單、罰款總金額3萬6400元。

據悉，陳嫌騎車行經新北市板橋區文化、新府路口，板橋巡邏警員顏嘉良、劉晉瑋等人察覺他行跡可疑上前攔阻，陳嫌加速逃逸沿線文化路左轉民權路，直行至南雅東路與館前路口。

警方立即尾隨並呼叫支援攔檢圍捕，追逐約2公里、耗時約7分鐘，最後優勢警力將他圍捕到案，並在機車置物箱內查獲1枚信號彈。陳嫌辯稱，因車上有信號彈，才會心虛逃逸。

警方指出，依違反《道路交通安全管理處罰條例》告發陳嫌12張罰單，包含闖紅燈7張、紅燈右轉1張、逆向1張、不服稽查取締1張、無照駕駛1張、危險駕駛1張，罰款總金額3萬6400元。

板橋警分局提醒，危險駕車行為不但妨害他人「行」的權利，也影響自身的安全。

(中時 )