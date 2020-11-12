今年稻米產量高，致使價格低靡不振，濕穀每百台斤價格僅剩830元。台中市議員施志昌12日邀集農委會農糧署糧食產業組、台中市農業局、大甲區農會、大安區農會及外埔區農會等相關單位及農民召開協調會，會商糧價崩盤對策。施志昌表示，根據各農會與農民建議，希望能提高今年2期作公糧稻穀收購數量，穩定市場價格。

施志昌指出，由於今年無颱風侵台導致缺水，致使桃竹苗地區實施停灌補償措施，其中水稻每公頃補償標準為14萬元。然而，像是大甲日南地區鄰近苗栗縣，與苗栗用水同樣來自鯉魚潭水庫因而也無水灌溉，雖後續協調用水，等水來時卻又已至水稻收割期，至少稻米收成品質不好。此外，許多海線農民的稻田靠海，空氣中的鹽分較高，使得2期稻作經常因此影響收成。

台中市議員施志昌邀集農政單位會商糧價崩盤對策。（王文吉攝）

今年稻米產量高，致使價格低靡不振，濕穀每百台斤價格僅剩830元。（王文吉攝）

施志昌表示，桃竹苗地區因中央實施停灌補償措施，接受補償對象就不得再繳交公糧，但停灌時也已至水稻收割期，致使農民領了補償金，在無法繳交公糧的情況下，許多稻米就流入市場，導致糧價崩盤，目前濕穀每百台斤價格僅剩830至850元，一般要900元以上才能與耕種成本打平。因此邀集相關單位共同討論可穩定糧價之因應措施。

外埔區農會李錦東總幹事表示，由於市面上販售稻米量多，可以提高公糧的收購量，例如今年1期稻作，每公頃收購數量(乾穀)，計畫收購2000公斤，輔導收購1200公斤，餘糧收購3000公斤，但2期稻作僅剩計畫收購1500公斤，輔導收購800公斤，餘糧收購2400公斤，建議農糧署至少比照1期稻作收購量。

大安區農會蔡建宗總幹事也表示，關於沿海農田空氣鹽分過高影響收成的問題，也應該納入「農業天然災害救助辦法」第4條天然災害之範疇，否則現在政府不收購再生稻，沿海農田如果播插新秧苗生長期長又容易受鹽害，農民苦不堪言。

針對農民意見，農糧署僅表示會再將相關意見帶回再研議辦理，施志昌希望今日農民的心聲中央能夠重視，他表示，後續會再與蔡其昌副院長一同努力促成農民期盼。

(中時 )