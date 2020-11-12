魚池鄉東光村自救會12日動員超過50人，前往南投縣議會旁聽，並向縣長林明溱表達村內反對再設置大型養雞場的心情。（黃立杰攝）

提出質詢的議員謝明謀說，東光村預計新設的大型養雞場，將對在地自然環境和居民健康產生更大的衝擊，他希望可以居中協調，讓縣府回心轉意。（黃立杰攝）

南投縣魚池鄉東光村近期有業者籌設大型養雞場，已取得投縣府畜牧場設施容許執照。但東光村目前已有7處養雞場，引發村民強烈反彈，自救會12日動員超過50人，前往縣議會，向縣長林明溱堅決表達反對養雞場之意；林明溱則說，除非居民同意，否則不會發出允許登記。

自救會代表吳建龍說，東光村位於水源保育區，也在日月潭國家風景區範圍內，投縣府力拚為觀光首都，但村內卻設有7座養雞場，居民每天生活在10幾萬隻雞的糞便惡臭、羽毛粉塵中，讓東光村的好山好水變調，有些養雞場甚至臨近住家只有30公尺內。

吳建龍說，現在縣府又要允許村內另一大型養雞場設置，將再增加約5萬隻的雞，環境勢必更加惡化，因此村民一致拒絕更多高汙染的大型養雞場進駐，希望縣府能採納意見。

提出質詢的議員謝明謀說，新設的大型養雞場飼養種雞，對環境的衝擊可能更大，東光村民現有400多人參與連署，甚至親自向縣長陳情，他希望可以協調，讓縣府回心轉意。

林明溱表示，東光村民來到議會，他深刻感受到居民的心情，和村民站在同一線，東光村大型養雞場雖已核發容許執照，但如果村民未在同意書蓋章，縣府將不會核發設場登記證。

(中時 )