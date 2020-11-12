華碩在共同執行長胡書賓領軍下，宣布「世界最薄OLED翻轉筆電」ZenBook Flip S (UX371)與「全新3:2比例螢幕筆電」ZenBook S (UX393)正式在台上市，並特邀擁有演員、音樂創作者及表演工作室創辦人等多重身分的鳳小岳擔任產品大使，分享ZenBook使用體驗。ZenBook兩款新品皆搭載第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe繪圖晶片，並取得Intel Evo平台設計驗證。

華碩共同執行長胡書賓表示：「華碩以進化式創新回應消費者各式需求，以及接踵而來的全球挑戰。ZenBook系列筆電持續呈現先進的科技，集結最新第11代處理器、360度翻轉行動力，以及強大可靠的連線與傳輸效能等特色，讓用戶得以駕馭瞬息萬變的世界浪潮。」

ZenBook產品大使鳳小岳表示：「人性化的翻轉設計讓生活更有效率。」ZenBook Flip S正恰如其分滿足各種需求，透過「平板模式」讀劇本時，可直接使用觸控筆即時標註；多人會議時，將螢幕轉換為「分享模式」，讓溝通更順暢；休閒時刻則用「帳篷模式」，在小空間下也能與家人、朋友分享最新影集或照片。ZenBook Flip S採用紅銅色鑽石切割邊框和曜金黑機身，彰顯不凡品味，採用4K OLED HDR觸控螢幕，提供細緻逼真的視覺效果，重量1.2 kg、厚度為13.9 mm，輕巧便攜，符合VESA DisplayHDR 500 True Black標準，黑色更深邃真實，不錯失任何細節。

ZenBook S (UX393)以鑽石切邊精湛工藝，打造一體成型的完美機身，透過NanoEdge極窄邊框3.3K觸控螢幕、92%螢幕佔比，提供更廣闊的視野面積，獲取更多資訊，減少捲動畫面次數。ASUS ZenBook Flip S (UX371)，建議售價：NT$59,900；ASUS ZenBook S (UX393)建議售價：NT$57,900。更多產品資訊可參考華碩官網。

(科技)