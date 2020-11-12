長庚醫院贊助烏來國中拔河隊新拔河衣(左一、二)，有原住民的圖騰配上純白底色，完全復刻創立時之拔河衣(右一、二)，為拔河隊帶來新氣象。（長庚醫院提供）

長期推廣拔河運動的長庚醫院，雖然今年因為新冠肺炎疫情取消年度的拔河訓練營及拔河比賽，仍為了偏鄉拔河隊，持續贊助所需專業器材與拔河衣給14所偏鄉國中、小學拔河隊，希望幫助他們在這個月的拔河運動錦標賽、全國各級學校室內拔河比賽勇奪佳績。

長庚醫院從2018年起，每年投入近千萬元贊助偏鄉學校拔河隊，並舉辦長庚拔河訓練營及永慶盃拔河比賽，原本贊助6所偏鄉國中小學拔河隊，今年一口氣增加到14所，分別是花蓮縣富北國中、光復國中、美崙國中、太巴塱國小、豐裡國小、高寮國小、見晴國小；宜蘭縣三星國中、三星國小；新北市烏來國中、彰化縣草湖國中、南投縣宏仁國中、高雄市甲仙國中及金門縣金湖國小，受惠學生超過200人。

宏仁國中21年前經歷921大地震，當時校園成了收容災民的場所，許多學生面對重大變故，別說上課學習，就連運動宣洩壓力的地方也沒有，老師張金豐說，為了使學生轉換心情重振士氣，學校開始推廣拔河運動，結果不僅讓學生走出災情陰霾，更培養出許多拔河國手，在國際上發光發熱。

張金豐補充，自長庚醫院拔河計畫開始，宏仁國中每年皆以行動支持參加活動，非常感謝長庚醫院贊助及推廣拔河運動，學生們很珍惜得來不易的資源，穿上新戰袍讓學生更增信心與士氣，希望在今年11月的拔河比賽拔出好成績。

長庚醫院指出，這些偏鄉國中小學拔河隊，都會參加11月14日舉辦的109拔河運動錦標賽，以及11月28日舉辦的教育部體育署109年度全國各級學校室內拔河比賽，目前已將贊助的拔河器材和服裝分送至各學校，希望為選手訓練加分，在每一場拔河比賽大展身手。

(中時 )