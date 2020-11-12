李姓男子曾到整型診所進行陰莖增大手術，發生龜頭出現大小顆粒的症狀，李男與診所和解半年多後，又到同一間診所進行相同手術，又發生相同症狀變成「山苦瓜」，李男控告醫師及診所負責人過失傷害，台北地檢署偵查後，認為李男曾經發生變型症狀，卻再次進行相同手術，且外型改變並不算是傷害，將醫師等3人不起訴處分。

李男是今年3、4月間到台北市忠孝東路4段的整型診所，注射「雅得媚(Aquamid)」到龜頭內，可以讓陰莖雄壯威武，不料，術後卻發現龜頭出現大小不一的顆粒，甚至讓他「硬不起來」，有勃起障礙，因此提告診所負責人及2名醫師過失傷害。

不過，被控醫師卻向檢察官喊冤表示，李男在2019年7、8月間就到診所進行過相同手術，也發生顆粒變型提告傷害，雙方以診所支付了1萬6000元紅包和解，李男卻要再次進行手術，經再三確認才再一次施打合法使用的雅得媚，卻還是發生了相同的症狀。

檢方認定，李男曾在手術後發生變型症狀還再次進行相同手術，就不能歸責醫師，且外型的變化美醜本來就是主觀的認知，不能據以認定是客觀上的傷害，至於勃起障礙的部分，檢方認無法證明與增大手術有因果關係，依罪證不足將診所負責人及2名醫師不起訴處分。

(中時 )