民進黨立委賴品妤昨（11）日在臉書表示，又看到有人在吵她選舉時有多少政治獻金、選後添置專門服務選區的七人座用車，覺得很有趣，不懂以「年輕」連結到政治獻金有問題的人有沒有搞清楚，更重要的是立法委員這個職務。此外，賴品妤也貼出兩屆立委參選人的政治獻金，其中黃國昌的政治獻金引網友熱議。

賴品妤表示，以立法委員層級的選戰而言，各筆政治獻金為何人捐贈，監察院都可查詢的到，就新北市第十二選區兩次立委參選人的政治獻金比較，2016年李慶華政治獻金收入1413萬，黃國昌3298萬；2020年李永萍政治現金收入1826萬，賴品妤1062萬，這些都是監察院公開的資料，且自己的政治獻金在選戰中全部耗盡，沒有結餘。

賴品妤不解，為何對某些人而言，看到「年輕」就是一個暗示政治獻金來源有問題的工具，強調在年輕特質之前，她是立法委員，是新北市第十二選區的選民一票一票選出來的立法委員，感謝大家的支持，且從未以年輕為由，去推託身為立委該做的業務及選民的請託。

雖此事無關大局，但賴品妤認為，她的當選不只是個人的當選，隨意抹煞支持者的心意，無論是選票或選舉期間的資源，也許趁這個機會說清楚自己的看法，認為這些言論既扭曲事實，也非常不尊重支持她的人。

網友表示，「別理這些無聊的人」「這之前已經打過，還來鬧啊」「有些人只是要找碴而已，欲加之罪何患無辭」，不過也有人指出，「國昌老師賺這麼大喔？」「國昌當初也很年輕，拿了品妤的三倍就都沒人質疑」「3千多萬怎麼就無視了阿」「黃國昌真的有夠撈，而且超會收割」「結果3000萬的落跑」「黃國昌政治獻金是妳的三倍，做的選服不到妳的一半」。

看到又有人在吵我選舉時有多少政治獻金跟選後添置專門服務選區的七人座用車這件事情，覺得很有趣，不知道以年輕為由連結到我政治獻金有問題的人有沒有搞清楚，在年齡之前更重要的是這個競選的職務是立法委員？ 以立法委員層級的選戰而言，各筆政治獻金為何... 由品妤賴發佈於 2020年11月11日 星期三

(中時新聞網)