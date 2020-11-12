民進黨立委賴品妤昨（11）日在臉書表示，又看到有人在吵她選舉時有多少政治獻金、選後添置專門服務選區的七人座用車，覺得很有趣，不懂以「年輕」連結到政治獻金有問題的人有沒有搞清楚，更重要的是立法委員這個職務。此外，賴品妤也貼出兩屆立委參選人的政治獻金，其中黃國昌的政治獻金引網友熱議。
賴品妤表示，以立法委員層級的選戰而言，各筆政治獻金為何人捐贈，監察院都可查詢的到，就新北市第十二選區兩次立委參選人的政治獻金比較，2016年李慶華政治獻金收入1413萬，黃國昌3298萬；2020年李永萍政治現金收入1826萬，賴品妤1062萬，這些都是監察院公開的資料，且自己的政治獻金在選戰中全部耗盡，沒有結餘。
賴品妤不解，為何對某些人而言，看到「年輕」就是一個暗示政治獻金來源有問題的工具，強調在年輕特質之前，她是立法委員，是新北市第十二選區的選民一票一票選出來的立法委員，感謝大家的支持，且從未以年輕為由，去推託身為立委該做的業務及選民的請託。
雖此事無關大局，但賴品妤認為，她的當選不只是個人的當選，隨意抹煞支持者的心意，無論是選票或選舉期間的資源，也許趁這個機會說清楚自己的看法，認為這些言論既扭曲事實，也非常不尊重支持她的人。
網友表示，「別理這些無聊的人」「這之前已經打過，還來鬧啊」「有些人只是要找碴而已，欲加之罪何患無辭」，不過也有人指出，「國昌老師賺這麼大喔？」「國昌當初也很年輕，拿了品妤的三倍就都沒人質疑」「3千多萬怎麼就無視了阿」「黃國昌真的有夠撈，而且超會收割」「結果3000萬的落跑」「黃國昌政治獻金是妳的三倍，做的選服不到妳的一半」。
(中時新聞網)
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