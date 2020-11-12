台北市長柯文哲今親自出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示，行政院發言人丁怡銘事後回酸，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」。對此，民眾黨立法院黨團總召賴香伶痛批，丁怡銘拉牛救豬，直指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，這樣的發言人夠格嗎？希望蘇貞昌能出面表達歉意。

柯文哲今於行政院會臨時提案，提出標示萊劑建議，丁怡銘會後表示，柯文哲相關提案牽涉到科學標準跟衛生專業範疇，蘇揆有請衛福部跟農委會會後回應。不過，行政院也拿出照片打臉柯文哲，直指今年台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛，如果萊克多巴胺有問題，相信北市不會由副市長親自去頒獎。

「這樣的發言人夠格嗎？」賴香伶表示，柯文哲主動提案希望中央地方多溝通，透過標示萊劑做好源頭管理，出自於善意，結果丁怡明卻說北市牛肉麵節冠軍用萊牛，這樣的說法令人遺憾。

賴香伶說，8年前民進黨要求萊季邀標示，如今物換星移，對於在野黨及民間訴求置之不理，行政院發言人還拉牛救豬，令人遺憾，希望蘇貞昌對於發言人作法表示歉意。

此外，距離開放萊豬進口剩下50天，民眾黨團列出政府12項待辦事項，包括健康風險評估報告、台美經貿進度、法制作業、赴美查廠、邊境檢驗人力、市場稽查人力等，沒有一項完成，民眾黨立委高虹安痛批，民進黨政府是在睡覺嗎？真的有辦法在期限完成嗎？令人質疑。

(中時 )