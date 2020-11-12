時代力量北市黨部12日上午舉辦「藍綠聯手演鬧劇 食品安全當兒戲」記者會，痛批北市立法品質糟糕、規範最輕、管制範圍最小，只是場藍綠政治表演秀。北市副市長黃珊珊直言「他們應該不懂法律，拿地方自治條例跟食安法做比較，是張飛打岳飛」。

時力北市黨部指出，針對萊劑若超標，北市不依中央《食品安全衛生管理法》的規範處罰6萬元以上2億元以下，卻依照自己的《台北市食品安全自治條例》處罰6萬到10萬，根本沒為市民把關，是場政治大秀。

國民黨北市議員陳重文質詢，時代力量北市黨部說北市食安條例是全國最爛，說北市只罰6至10萬，台中用的罰則可到2億元，北市真的糟糕又爛嗎？還是時力在北市沒了議員，要蹭熱度，連地方自治法罰則都搞不清楚，羞辱北市，是否要重新修「公民與道德」或法律的課程？

市長柯文哲答詢，法律是黃珊珊專門，她講就對，她說的也就是他的態度。黃珊珊說，地方自治條例職權只有罰到10萬元，台中引用的是《食安法》，所以根本不是地方自治條例，「應該是他們不懂法律啦！」

黃珊珊說，他們拿不同基礎來比較，對地方自治條例相關權責也不清楚，是「張飛打岳飛！」

(中時 )