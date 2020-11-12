立隆（2472）董事會通過第三季財報，第三季歸屬母公司淨利達2.18億元，優於前一季度的2.09億元，也優於去年同期的1.02億元，累計前三季獲利5.46億元，年增64％，每股盈餘4.2元，跟進其餘被動元件廠腳步，前三季獲利已逾去年全年。

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