立隆 前三季每股盈餘4.2元 15:392020/11/12 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立隆（2472）董事會通過第三季財報，第三季歸屬母公司淨利達2.18億元，優於前一季度的2.09億元，也優於去年同期的1.02億元，累計前三季獲利5.46億元，年增64％，每股盈餘4.2元，跟進其餘被動元件廠腳步，前三季獲利已逾去年全年。 (工商 ) #立隆 #每股盈餘 #季獲利 #董事會通過 #第三季財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京鼎前三季每股大賺11.57元 04:092020/11/12 證券．權證 營建股績優生長虹 前三季每股盈餘5.05元 17:192020/11/12 財經 華宏Q3營收寫近5年單季新高 前三季每股盈餘1.47元 11:232020/11/12 財經 《其他股》淡季不淡 信義Q3每股賺0.76元 17:212020/11/12 財經 力旺前三季獲利 歷年新高 04:092020/11/12 證券．權證 豆府Q3 EPS 3.71元 第三季與前三季營收獲利同創新高 16:492020/11/12 財經 《橡膠股》車市回溫 建大Q3每股盈餘0.74元 08:012020/11/12 財經 智冠子公司助攻 前三季獲利寫十年同期新高 13:522020/11/12 財經 《鋼鐵股》大國鋼Q3穩穩賺 前3季每股淨利0.56元 12:322020/11/12 財經 《光電股》受台幣升值影響 華宏第3季每股營餘0.7元 07:432020/11/12 財經 財經熱門新聞 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 財經 鴻海前三季三率三降、EPS4.03元 - 財經 華為手機復活？晶片供應活路打開 卻又驚洩壞消息 - 財經 陽明海運終結連11季虧損 法人估Q4賺更多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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