來自愛沙尼亞的電動滑板車租借服務公司Bolt在周四指出，2021年將投資1億歐元(約1.18億美元)，將成為歐洲最大的電動滑板車租借公司。
該公司被視為是Uber服務的競爭對手，預計在明年超過100個城市推出13萬輛滑板車，遍布在整個歐洲大陸。
目前新冠疫情在歐洲急遽惡化，預期將有更多人避開密閉的Uber、計程車、公車等交通工具，轉向個人化和戶外的電動滑板車短程租借服務。
Bolt執行長Villig指出，有太多的成長空間，合理的，消費者在疫情期間將跳過計程車或大眾運輸，使用戶外的租借方案。
本周稍早，位於柏林的電動滑板車新創Tier移動從包括軟銀等投資人獲得2.5億歐元的融資，該公司將將在超過80個城市和10個國家擴展業務。
Bolt表示，公司正從既有的業務中獲得效益，直接觸及300萬名用戶，並有行銷和銷售上的綜合效益。
今年五月，Bolt從Naya等投資公司獲得1億歐元融資，公司估值來到17億歐元。Bolt目前有300萬名用戶，在非洲以及東歐主要城市已經搶走Uber的市占。
(時報資訊)
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