儘管新冠肺炎疫情將衝擊未來數年的全球交機量，但波音公司周四仍然上修未來20年中國的飛機需求預測，使該國成為航空市場的一大亮點。

波音出具報告指出，到2039年，中國航空業將需要8,600架新飛機，較該公司先前預測的需要8090架新飛機提高6.3%，按目錄價格計算，這些飛機價值估將達到1.4兆美元。

波音預期在未來20年內，中國將需要6,450架新的單走道飛機，以及1,590架新的廣體客機，這部分將佔總交機量的18%，較一年前的評估下滑，主要因預期全球長途飛航需求的復甦將放緩。

受新冠肺炎疫情影響，波音在10月調降了未來20年的全球飛機需求預測。

波音民航機中國行銷部門常務董事Richard Wynne表示，雖然疫情嚴重影響全球所有客運市場，但中國基本面的成長驅動力仍然強韌穩健。不只因為中國從疫情復甦的步伐超過世界其他地方，且其政府持續投資以改善和擴大交通基礎建設、龐大的區域交通流量，以及興旺蓬勃的國內市場，都意味著這個地區將蓬勃發展。

中國的國內航空市場已經重返疫前水準，但是由於國際旅行仍幾乎關閉，該國航空業也不得不推遲交機。

波音與歐洲競爭對手空巴一直爭相擴大在中國的市占版圖，但也面臨著來自中國國營飛機製造商中國商用飛機公司（COMAC）日益激烈的競爭。在疫情期間，中國商飛仍持續穩定向客戶交付其區域型飛機ARJ21，而其窄體C919型飛機目前仍處於試飛階段，但預計明年將獲得中國航空主管機構的適航認證。

(時報資訊)