行政院長蘇貞昌今（12）日在行政院會表示，三倍券符合預期的「好領、好用、好刺激」，16日起將新增對持永久居留證及外交官員證人士發放，以在感恩節前夕感謝外國朋友給予台灣支持、和台灣有深厚感情，也希望外國朋友能享受台灣的溫暖和人情味。

蘇貞昌指出，當初社會對於振興經濟的做法有各種不同意見，政府經審慎評估後決定發放三倍券，迄今已有2297萬人領用，其中180萬人選用數位領取、2,117萬人以紙本領取，全數占符合領取資格達約97％，顯示民眾參與度相當高。

蘇貞昌表示，相較日本每人發放10萬日圓，結果銀行存款大增、消費卻未見刺激，選擇發放三倍券的台灣，第三季零售業、百貨業營收大增，甚至優於去年同期、創下歷史新高，達成非常高的刺激經濟效果，符合當初的「好領、好用、好刺激」預期。

蘇貞昌指出，三倍券除了發放給全國國民，15萬擁有居留權的配偶亦可領取，並對中低收入戶、弱勢者帳戶匯入1千元使其可兌領三倍券，此次決定將這份溫暖擴及約1.3萬名持有永久居留證及外交官員證的外籍人士。

蘇貞昌表示，持有永久居留證及外交官員證的外籍人士自16日起將與一般國民享有相同待遇，可依照相關程序領取三倍券。後續請經濟部修訂發放辦法、內政部確認所增加的可領取名單，以及相關發放領用程序，也請相關部會、中華郵政公司密切配合。

(時報資訊)