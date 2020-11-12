和碩(4938)今舉行法說會，總經理暨執行長廖賜政今天表示，和碩已經規畫在印度投資1.5億美元，將在明年投產，印度人很聰明，軟體和設計能力都很強，適合各種的產品生產。和碩除了分散產區外也回應客戶需求，可能在不久的將來在美國投產，目前已經在規畫中。廖賜政強調，客戶想從本地供應，以降低成本增加利潤，因此和碩也會滿足客戶當地生產當地供應的需求。

往年3Q是淡季，但今年3Q和碩獲利優於預期。廖賜政表示，2年前和碩就開始管控庫存，庫存降到僅約一個月，讓財務結構更為精實。在今年台幣大幅升值下，庫存減少就會有很明顯的貢獻。

廖賜政也表示，大陸人力資源受限，人力成本大幅提升。和碩已經加速自動化，例如產線原需8人，現在可降到2人，甚至可達到全線無人化。此外，和碩越南廠區本月已開始量產，目前是生產IOT和消費性的產品。

展望第四季，廖賜政表示，和碩預估第四季NB減少15~20%，至於零組件缺貨的問題，要問台積電(2330)和聯電(2303)，半導體的缺貨目前是供應鏈吃緊是最嚴重的。半導體是ICT產業的種子，沒有種子就辦法做事。由於遠距教學，上網消費是新生活方式，樂觀看待4Q和明年的需求。

和碩受惠蘋果(APPL-US)iPhone12系列手機發表，預購銷售優預期，加上遊戲機等消費性電子產品出貨暢旺，將可望挹注第4季消費、通訊產品出貨動能，傳統旺季可期。廖賜政也指出，第三季消費性產品如遊戲機是近10年來的最大改變，所以形成和碩消費性產品營收在3Q爆發；此一換機需求可望會延續到明年。

至於電動車，廖賜政表示，和碩和歐洲、美國和日本客戶有4~5年的往來，客戶每年的出貨及規模都是倍數在成長，和碩是供應商，責無旁貸一定會和客戶一起成長。

(時報資訊)