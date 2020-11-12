觀光旅局觀光工程科長林政勳說，廠商求償包括鋼筋數量少估、工期展延及變更設計等，經召開多次履約爭議調解後達成合意。（陳世宗攝）

大安媽祖園區一波三折基座完工後，市府竟還須賠廠商1959萬元。市議會交通地政委員會12日審查觀光旅遊局預算時，引起市議員楊正中痛批，難道將市庫當成提款機嗎？要求送政風處調查。觀光旅局觀光工程科長林政勳說，廠商求償包括鋼筋數量少估、工期展延及變更設計等，經召開多次履約爭議調解後達成合意。

楊正中痛批說，110年度觀光旅遊局預算編列1958萬9千元作為支付「大安媽祖園區採購履約爭議調解」費用，當初雙方同意減項發包，後續市府卻要出錢賠償顯不合理；廠商原向觀旅局提出賠償項目有七項共計2039萬，因調解過程中廠商才又願意減80餘萬元。

林政勳指出，廠商求償包括設計圖鋼筋數量與事實不符補償廠商604萬元，停工及展延期間衍生的現場工程管銷費用，賠給廠商1261萬元，加上變更設計取消多媒體設備損失之訂金等，市府補償174萬元；後經雙方多次調解，市府應給付廠商1959萬元。

楊正中認為，當初變更設計時是市府與廠商雙方合意協商，並且同意減項發包；結果事後觀旅局卻還要賠錢，顯不合理？本案有諸多疑問未解，甚至被質疑另有「內情」？要求案送政風處詳細調查，並將廠商求償的項目提出報告給議員，他並保留大會發言權。

觀光旅遊局強調，大安媽祖園區工程是委託是府建設局發包，該基座工程於前市長林佳龍任內進行變更設計所引起的爭議；廠商欽成營造股份有限公司於107年完工後，向法制局提出履約爭議調解，目前履約爭議費用編列於110年預算，並送委員會及大會審議。

(中時 )