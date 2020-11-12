從電視節目《大學生了沒》出道的女星蘿莉塔，有著甜美外型個性單純又親和，更有令人口水直流的火辣身材，也不時展現流利口才和嗆辣的個人風格，近期更成為綜藝咖，上遍各大談話性節目；日前蘿莉塔在《媽媽好神之俗女家務事》聊到奇葩前男友，對方深夜偷偷看著她的閨密性感照洩慾，讓她受不了決定分手。

蘿莉塔想起有一任前男友是上班族，平時彼此工作忙碌，只會在周末見面並留宿男友家；在有一天深夜她醒來發現旁邊沒人，走出房間後看到男友在用電腦，當下她以為男友熬夜處理公事，走近一看才知道男友正在「自我安慰」，但最令她震驚的是，電腦螢幕卻是她的閨密各種裸露清涼照。

氣得蘿莉塔當場和男友吵起來，對方居然反過來罵她管太多，堅稱這樣讓他沒自由，讓她傻報眼；事後蘿莉塔本來認為只是精神出軌不追究，但一段時間後還是覺得有疙瘩，便主動向男友提分手。

節目主持人季芹和李佩甄以及其他來賓聽完也感到不可思議，更直言無法接受男友意淫自己閨密；更有網友在底下驚呼，「蘿莉塔故事不是真的吧」，認為她的前男友太離譜。

(中時新聞網)