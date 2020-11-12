備受果粉期待的全新iPad Air及iPad現在登場！中華電信12日宣布自即日起，陸續於全台400間指定服務據點及中華電信網路門市，正式開賣全新iPad Air及iPad之（Wi-Fi）與（Wi-Fi + Cellular）版。

搭配中華電信精采5G購機方案，月繳1,399元（36個月），iPad Air （Wi-Fi） 64GB購機價4,990元，加上行動VIP最高再折5,000元，即能以0元將全新iPad Air帶回家。月繳1,199元（36個月），iPad （Wi-Fi） 32GB也能以0元入手。

全新iPad Air可選擇64 GB、256GB，搭載最新、最快的A14仿生晶片，並採用全螢幕設計，配備10.9吋Liquid Retina 顯示器，以及快速、簡單且安全的Touch ID感測器，提供銀、太空灰、玫瑰金、綠及天藍等顏色。

而全新iPad搭載A12 仿生晶片及10.2吋Retina 顯示器，備有銀色、太空灰色及金色，價格更親民。

中華電信亦提供搭配青春無敵學生方案，月繳688元（30個月），全新iPad Air （Wi-Fi） 64GB專案價13,980元；iPad （Wi-Fi） 32GB價格6,290元。另提供Hami書城月讀包前3個月免月租、及合約期間再享KKBOX免月租30個月。

(工商 )