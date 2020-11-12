客戶因疫情影響，調控庫存，永裕（1323）第三季營收季減7.05％，毛利率23.21％；惟在產品組合優化效益發揮下，前三季營收24.93億元，毛利率達25.35％，年增2.07個百分點，EPS為2.4元，年增1.69％，為歷年同期次高。

永裕表示，上季客戶調控庫存告段落後，近二月營收皆有貼近3億元表現。雖然新台幣升值持續，但配合高端新品陸續投入量產、產品組合優化下，本季營收、獲利可望優於上季。

永裕整合產品設計、原料及模具開發到化妝品及清潔用品使用的盒、瓶及軟管製造；台灣廠產品主供應歐美及日系品牌，上海廠則以大陸內地之國際藥妝大廠為主要客戶。考量國際主要經濟體疫情蔓延嚴峻，仍持續實施各項新冠肺炎防疫措施，限制或禁止群體活動，將採取相關因應措施，以爭取更多的商機。

此外，響應國際環保趨勢，寶僑、聯合利華、花王等國際大品牌宣告都要將包裝材料往回收材、減塑方向前進，並設訂將在2025年減塑、環保材占公司產品比達一定程度。為能提升材料研發創新的競爭優勢，永裕已持續地將相關環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，強化後續成長新動能。

(工商 )