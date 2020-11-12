原料價跌、需求增溫烘托，南寶(4766)第3季EPS3.33元，季增70.76％；前3季獲利8.72億元，年減2.13％，EPS7.23元。南寶認為，第二季為全球一線運動鞋品牌訂單谷底，目前約為去年同期訂單70～75％，預期第四季可恢復到去年同期的80～90％。

分析師認為，鞋用市場持穩復甦，南寶預期第四季鞋材黏著劑營收能恢復至去年80～85％水準；光學膠膜黏著劑營收成長快速，獲二家大陸偏光板廠認證、與台灣最大偏光板廠商大陸廠認證中，推估今年EPS有望達9~10元水準。

南寶鞋用膠營收佔比約40～45％，主要客戶為Nike、Adidas等運動鞋品牌商；其次為接著劑營收佔比35～30％；建材用膠、塗料事業營收佔比各約10～15％。受惠低價原料效益浮現，第三季EPS順利突破3元，第四季營運可望持穩推進。

南寶認為，在成本趨緩效應加持，下半年獲利持樂觀態度，比上半年更上層樓，今年毛利率有望優於去年27.57％。明年伴隨品牌營運展望續揚2成，業績表現更上層樓。

南寶積極開拓衛材事業、碳纖維複合材，並提高環保產品銷售額至80％以上。碳纖維複合材料近期最為看好的應用為汽車加強柱和內飾板、筆電上機與鍵盤框架殼和摩托車安全帽。大陸江蘇南寶新材料（淮安）預計第四季中期進行試車，已收到筆記型腦組件訂單。

(工商 )