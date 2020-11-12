有新冠肺炎（COVID-19）攪局的2020年，是否讓人很想跟它Say Goodbye？年終最令人期待的聖誕節即將到來，相互贈禮是許多人會費心完成的年末清單！你已經想好了今年的聖誕禮物了嗎？今年讓Dyson幫你出主意！為歡慶聖誕季節，Dyson 特別推出Dyson Supersonic吹風機 HD03 (銀霧銅) 節日特別版，更搭配專用旅行包。送禮或自用都是每個女人都想要的夢幻聖誕禮！

每逢秋冬換季期間，頭皮容易出現發癢、頭皮屑及出油等問題，是不少人換季時難以避免的困擾。新一代的Dyson Supersonic吹風機更升級內置Dyson數位馬達V9，轉速可達每分鐘11萬次，並與 Dyson Air Multiplier氣流倍增技術結合，每秒可產生 13公升強勁均勻的氣流，有效減少吹乾髮時對熱量的依賴。更透過獨家智慧溫控科技，每秒衡量空氣溫度超過40次，控制風溫不超過150度，防止對髮絲永久性的高溫傷害。可說使用者想要擁有柔順髮質的現代救星，風速快又能一邊保養。

Dyson Supersonic吹風機特別針對不同髮質與頭皮狀況配備4款磁性吹嘴，分別為：柔和乾髮吹嘴、新一代造型集風吹嘴、新一代捲髮烘罩與順髮吹嘴，特別為防止由高溫引起的染髮褪色及保護頭髮健康光澤而設計，無需過高溫度，可快速乾髮，呵護纖幼髮質和敏感頭皮。在吹乾頭髮的同時，又可快速完成不同節日造型，自己就能是最佳髮型師！

Dyson Supersonic_推出節日特別版「銀霧銅」，充滿秋冬感的時尚金屬色，無論是送禮或自用，絕對是最佳的聖誕禮物首選。（Dyson提供／黃慧雯台北傳真）

全新的Dyson Supersonic吹風機「銀霧銅」節日特別版，結合秋冬季節感的色系元素，時尚潮流與日常實用輕鬆一次滿足！今年聖誕節仍在猶豫禮物清單的你，為自己或是好友獻上Dyson Supersonic吹風機，一起吹暖冷冷的冬夜，獻上溫暖的祝福。

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