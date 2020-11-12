藝人KIMIKO與老公王家玄，兩人先於7月登記結婚，本月9日才回到故鄉屏東，並於當地教會舉辦婚禮，對於近來被網友頻頻追問為何不選在台北，而是要在屏東完成終身大事？她也在IG限時動態做出回應。

KIMIKO表示戶籍在屏東，自己是恆春南門人、屏東市長大，該地等同是人生的起點，此外這邊也是雙親當年結婚，及4歲時受洗之處，而籌備婚禮時，老公詢問婚禮藍圖時，她透露若能回到從小生長的地方，在至親及好友們的圍繞與祝福，攜手展開人生另一段旅程，可以說是意義非凡，因此希望不停追問夫妻倆為何不在台北辦婚禮的網友們，能夠理解不要一直糾結此事。

KIMIKO解釋為何婚禮要選在屏東舉辦。（圖／ dancekimiko IG)

此外，KIMIKO也建議網友能夠抽空來屏東走一走，除了聽聽海浪聲，看看美麗山景之外，也能夠品嚐在地美食，如此一來絕對能讓心情豁然開朗，超高EQ回應讓網友讚賞不已。

KIMIKO在婚禮誓詞說道：「最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想。」讓現場賓客流下感動淚水。

(中時新聞網)